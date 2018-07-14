Yaklaşık iki hafta önce, Apple‘ın LG’yi OLED panelleri için potansiyel bir tedarikçi olarak gördüğünü ve müzakerelerin son aşamasında olunduğunu iddia eden bir rapor ortaya çıkmıştı. LG’den 2 ila 4 milyon arasında panel üretmesi isteneceği söyleniyordu. Şimdi de bir başka endüstri kaynağı bu iddiayı doğruladığı ancak üzerine bir de LCD ekranları ekledi. Konu bu kez 6.1 inç iPhone’larla ilgili.

6.1 İnç iPhone Ekran Siparişlerini LG Üstleniyor

Güney Koreli bir medyanın ortaya çıkardığına göre LG, 6.1 inçlik iPhone’un LCD panellerinin tek tedarikçisi olacak. Bu da Apple için 20 milyon LCD‘nin üretilmesi demek. Yeni üçlünün bütçeye en uygun modelinin oldukça popüler olması bekleniyor olmalı.



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