Bu haftanın başlarında Samsung Galaxy Tab A2‘nin FCC’de listelendiğini gördük. Beraberinde bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Şimdiyse tabletin Samsung Experience arayüzünü çalıştırırken çekilmiş bazı yeni fotoğrafları yayımlandı. Görüntüler ana ekran tuşunun olmayışı ve ince çerçeveler gibi birkaç merak edilen detayı doğruluyor.

Samsung Galaxy Tab A2 Test Edilirken Görüntülendi

Her üç fotoğraf da Galaxy Tab A2’nin ön panelini gösteriyor. Bu yüzden arka tarafta bir parmak izi sensörü olup olmadığını bilmiyoruz. Böyle bir çözüm muhtemelen ergonomik anlamda acı verici olurdu. Bu yüzden yaklaşan tabletin bu özelliği tamamen es geçmesi daha kuvvetli bir ihtimal.

Cihazın, yine ince çerçeveleri olan ancak ana tuşu bulunmayan Galaxy Tab S4’e daha ucuz bir alternatif olması bekleniyor. FCC özellikleri Galaxy Tab A2’nin 1920 x 1200 piksel çözünürlükte 10,5 inç bir ekrana sahip olacağını göstermişti. Wi-Fi ve LTE ve USB-C şarj portu gibi varyantları da olacaktır.

FCC, Bluetooth ve Wi-Fi sertifikalarını almış olması cihazın tanıtılmaya yakın olduğunu gösteriyor. Samsung’un en yakın etkinliği 9 Ağustos’taki Galaxy Note9 tanıtımı olacak. Sıradaki Galaxy tabletlerin bu etkinlikte görücüye çıkması bekleniyor.

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