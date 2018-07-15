HMD Global, Nokia X6‘yı ilk kez piyasaya sürdüğünde Android hayranları telefonun Çin’in dışına çıkmayacağını duyarak hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak bu ilgiye kayıtsız kalamayan Juho Sarvikas bir süre sonra telefonun küresel pazara açılacağını resmen duyurdu.

Nokia 6.1 Plus, Geekbench Puanıyla Dikkat Çekti

Geçen hafta ortaya çıkan bir haber Nokia X6’nın 19 Temmuz’da Hong Kong’da çıkış yapacağını söylemişti. Şimdiyse cihaz Geekbench’de listelendi ve içeriğe bakılırsa Hong Kong haberi doğrulanmışa benziyor.

Şu ana kadar cihazın farklı bir isimle piyasaya çıkacağını biliyoruz: 6.1 Plus. Çinli ikizi ile benzer bir donanıma sahip olacak. Tek farkın yazılım olacağı düşünülüyor. Çinli X6’da Nokia’nın özel bir arayüzü kullanılırken, 6.1 Plus saf Android‘le gelecek. Zaten küresel olarak satışa sunulan tüm Nokia’larda bu geçerliydi.

Geekbench puanında 4 GB RAM listeleniyor ancak 6 GB RAM’li bir sürüm daha olmasını bekliyoruz. Umarız ki 19 Temmuz yalnızca başka bir iddiadan ibaret değil ve gerçek bir çıkış tarihidir.

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