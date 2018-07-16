Lenovo Z5 üç farklı renkle duyurulmuştu. Bunlar Siyah, Çivit Mavisi ve Şafak rengi. Sonuncusu ortam ışığına göre mavi ile mor arasında geçiş yapıyor.

Elbette çoğu insanın gözü bu renkte olduğundan haliyle neden hâlâ satışa sunulmadığı merak ediliyor. Neyse ki bu durum değişmek üzere ve Lenovo sonunda Aurora ismindeki bu rengi satışa sunuyor.

Lenovo Z5 ‘Şafak’ Rengiyle Dikkat Çekiyor

İyi haberse Aurora renkli Lenovo Z5 diğer renk seçenekleri ile aynı fiyatta. Cihaz kutudan ZUI 4.0 ile çıkıyor. Ayrıca çift 16 + 8 MP kamera düzeneğine sahip. Cihazın yurt dışı etiket fiyatı yaklaşık 270 dolar ya da 230 avro.

Bu fiyat 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için geçerliydi. Bu süslü renkse yalnızca 64 GB depolama ile geliyor.

Ön siparişler JD.com üzerinden alınıyor ve ilk satışlar 17 Temmuz’da başlayacak. Normalde bu tür ürünler fazla sayıda üretilmediğinden siparişler kısa sürede kapanacaktır.

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