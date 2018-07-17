DxOMark, OnePlus 6‘nın kamerasını inceledi ve sonuçlar oldukça olumlu. Cihaz hem Galaxy Note8 hem de her iki iPhone 8’den daha yüksek puan aldı. iPhone X’i ise az bir farkla izliyor ve neredeyse yarı fiyatında olduğu düşünüldüğünde etkileyici sayılabilir.

Kamera tarafında OnePlus’ın göreceli olarak zayıf denebilecek tek bir noktası var. O da video kaydı. Fotoğraftan 100 puan alırken videodan 87 almış. Ancak hâlâ Google Pixel 2’yi geride bırakmış

OnePlus 6 DxOMark’tan 96 Alarak iPhone 8 Plus’ı Geçti

Kameranın hızlı olduğu ve isabetli bir otomatik odaklanma deneyimi sunduğu söylenmiş. Bunun yanı sıra güvenilir pozlama, canlı renkler ve sağlam flaş performansı övgü almış. Tekdüze alanlarda biraz gürültü oluşabildiği ve görüntüdeki detayın kaybolabildiği paylaşılmış.

Video kamerasının otomatik odağı da oldukça hızlı çalışıyor ve verimli bir stabilizasyon ile düşük gürültü seviyeleri sunuyor. Ancak kusurları yok değil. Görüntüyü fazlasıyla keskinleştirebiliyor ve farklı karelerde bu keskinlik seviyesinde tutarsızlık görülüyor.

İncelemenin tamamını DxO Labs’in web sitesinden okuyabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.