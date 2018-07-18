Huawei, geçen Çarşamba nova 3’ü P20 Lite’ın başka bir varyasyonu olarak listeledi. Şimdi Huawei nova 3i denilen daha da kırpılmış bir versiyon daha ortaya çıktı. Nova 3’ün aksine, yeni telefon 4 GB RAM, ana kamera için 16 MP + 2 MP ve özçekim içinse 24 MP + 2 MP düzenekleri ile geliyor.

Ekonomik Huawei nova 3i Çentikli Ekranıyla Duyuruldu

Huawei nova 3i, HiSilicon tarafından üretilen yeni 12 nm Kirin 710 yonga setine sahip ilk akıllı telefon. 2,2 GHz’de dört Cortex-A73 ve güç verimliliği için 1,7 GHz’de dört Cortex-A53 çekirdeği daha var. Ekran FullHD+ çözünürlüğünde 6.3 inç bir LCD ve orijinal nova 3 gibi 19:9 en / boy oranına sahip.

Sadece bir model numarası (INE-LX2) bulunan Huawei nova 3i, 128 GB’lık depolama alanıyla geliyor. Ancak micro SD kart yuvasına da sahip. Huawei’nin EMUI 8.1 arayüzünü kullanan Android Oreo 8.1 tabanlı bir işletim sistemi var. Arayüzdeki AI özellikleri ve şirketin GPU Turbo teknolojisi cihaz kutudan çıktığında hazır bulunacak.

Bağlantı seçenekleri 2,4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n ve Bluetooth 4.2 olarak sıralanıyor. 3,5 mm ses jakı ve Super Charge desteği olmayan micro USB şarj yuvası şimdilik ihtimaller arasında. Batarya 3,340 mAh ve 10 W şarj destekliyor.

Siyah, Beyaz ve İris Mor renkleri bulunan Huawei nova 3i an itibariyle Filipinler’de ön siparişe açılmış. Cihazın etiket fiyatı 15,990 PHP yani yaklaşık 300 dolar / 260 avro. Telefonu 19 Temmuz – 27 Temmuz tarihleri arasında sipariş verenler 2,990 PHP (yaklaşık 300 lira) değerinde ücretsiz bir Bluetooth hoparlör kazanıyorlar.

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