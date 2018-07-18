Akıllı telefon satışlarındaki azalan geliri telafi etmek adına hem Samsung hem de LG yepyeni bir politika benimsemeye karar verdiler: Mümkün olduğunca çok sayıda yeni model piyasaya sürmek. Strategy Analytics verilerine göre, Samsung‘un ve LG‘nin pazar payları 2018’in ilk çeyreğinde, Xiaomi’nin payını ikiye katladığı ve Huawei ile Apple’ın yükseldiği bir dönemde iniş kaydetmiş.

Her iki şirket de bir süredir, kâr oranlarının görece daha yüksek olduğu üst sınıfa odaklanmaktaydı. Ancak kaynakların düşüncesi Koreli devlerin her segmentte yeni telefonlar çıkaracağı yönünde.

Samsung ve LG “Çok Sayıda” Yeni Model Çıkarmaya Hazırlanıyor

Huawei’nin amiral gemisi ailesi P20, Haziran ayında piyasaya çıktığı günden bu yana 6 milyon adet sattı ve geçen yılın aynı döneminde sunulan P10’a göre yüzde 81’lik artış anlamına geldi. Huawei de Japonya’da başarılı gidiyor ve hatta Kore pazarına girmek istiyor.

Xiaomi’nin Mi 8‘i yine 18 günde bir milyon adet sattı. Kaynaklar, bu telefonların başarısını fiyatlarının karşılığını fazlasıyla vermelerine bağlıyor ve özellikle Avrupa ve Asya’da popüler olduklarını söylüyorlar.

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