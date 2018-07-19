Google CEO’su Sundar Pichai, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu’nun dünkü 4.3 milyar avro para cezasına karşılık açık bir mektup yazdı. Uzun mektubunda, kararın Android‘in desteklediği iş modelini reddettiğini, bu modelin herkes için daha az değil daha fazla seçenek sunduğunu söyledi.

AB, Google’ın Chrome tarayıcısının ve arama motorunun, Android’e önceden yüklünmesini durdurmak istiyor. Pichai, Google’ın kimseyi bunlardan herhangi birini kullanmaya zorlamadığını, diğer çözümleri kurmanın kolay olduğunu ve Google’ın telefon üreticilerinin ve geliştiricilerin rakip hizmetleri önceden yüklemesine izin verdiğini savunuyor.

4.3 Milyar € Ceza Üzerine Google: “Android’i Ücretli Yapabiliriz”

Google, AB’nin kararına doğal olarak temyiz edecek. Başarılı olmazsa, şirketin yöntemlerini değiştirmesi için 90 günü olacak ve daha büyük para cezalarıyla karşılaşma riskinden kaçınacak.

Google’ın CEO’su, kendi uygulamalarının ücretsiz dağıtılmasının adil olduğunu, şirkete para kazandırdığını ve bu modeli değiştirmenin herhangi birinin yararına olmayacağını söylüyor. Platformun geliştirilmesinin çok pahalı olduğunu ve Google bundan gelir elde etmediği takdirde telafi etmesi için yeni kararlar alması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu da şirketin bundan böyle üreticilerden Android işletim sistemi için ücret alacağını ve sonuç olarak akıllı telefonların nihai fiyatının artacağı tahminini ortaya koyuyor

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