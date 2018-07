Gorilla Glass SR+ serisi iki yeni cihazla güncelleniyor: Gorilla Glass DX ve DX+. Bu ürünler daha çok akıllı giyilebilir cihazlarda kullanılıyor olsalar da Corning, malzemelerin telefonlara da uygulanabilen sürümleri üzerinde çalıştıklarını söylüyor.

DX ve DX+, Gorilla Glass 6’nın izinden gidiyor ve ana hedefleri yansımayı olabildiğince azaltmak. Corning, yansıma oranını yüzde 75 düşürmeyi başarmış. Bunun ekran kontrastını belirli bir ekran parlaklığında yaklaşık yüzde 50 artırdığı iddia edilmiş. Daha düşük ekran parlaklığı dolayısıyla daha yüksek pil tasarrufu demek.

Gorilla Glass DX ve DX+ Saatleri Neredeyse Işığı Yansıtmıyor

Gorilla Glass DX ve DX+’ın farkı çizilme direncinde yatıyor. Plus modeli daha dayanıklı; Corning, çizilmeye karşı direncin “alternatif lüks örtü materyalleri” kullanılarak elde ediliğini belirtiyor ancak detay vermekten kaçınıyor.

