Honor 10’a GPU Turbo ve Görüntü Sabitleme Özellikleri Geliyor

Huawei alt markası Honor, önümüzdeki ay amiral gemisi Honor 10’a iki heyecan verici özelliğin getirileceğini duyurdu. Bunlardan ilki son zamanlarda basında sıkça yer bulan GPU Turbo özelliği ve ikincisi ise AIS yani Otomatik Görüntü Sabitleme.

Honour’un kendi sözleriyle GPU Turbo, “çığır açan bir donanım-yazılım entegrasyonu ve grafik işleme teknolojisi” olarak tanımlanıyor. Firmaya göre “mobil oyuncuların kullanıcı deneyimini baltalayan ortak performans sorunları” için çözüm sunuyor. Basitçe grafik işlem gücünü önemli ölçüde artırarak ortalama kare hızının yükselmesini sağlıyor. Oyuncuların böyle bir şeyden hoşlanacağı kesin.

Honor 10’a GPU Turbo ve Otomatik Görüntü Sabitleme Özellikleri Geliyor

AIS, fotoğraf ve video çekerken bulanıklığı en aza indirir ve cihaz sarsılmalarını telafi eder. Telefonun elde olup olmadığını 0,2 saniyede anlayan ve AI sahne tanıma özelliğini kullanarak pozlamayı ve çerçeveyi otomatik olarak ayarlayan bir yazılım çözümü. Paylaşıldığına göre telefonun elinizde tutup tutmadığınızı anlamada yüzde 98 doğruluk oranı sunuyor.

Yeni özellikler, küresel yazılım dağıtım planının bir parçası olarak 3 Ağustos’ta tüm Honor 10’lara gönderilmiş olacak. Söz konusu tarihe dek Honor, yazılımlarının test edilmesi için yalnızca Çin’le sınırlı kalan bir beta yapacak.