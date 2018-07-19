Bugün nova 3 lansman etkinliği sırasında Huawei’nin tüketici ürünleri patronu Richard Yu, şirketinin bu yılki akıllı telefon satışlarında üstün bir başarı gösterdiğini açıkladı. Firma yalnızca 2018’in temmuz ayına girdiğimiz şu dönemine dek 100 milyon adet telefon satmayı başarmış.

Huawei 2018’de 100 Milyon Cihaz Sattı

2018, bu kilometre taşının en erken ulaşıldığı yıl olmuş. 2015 yılında 22 Aralık; 2016 yılında 14 Ekim, geçen yıl ise 12 Eylül’de şirket 100 milyon telefon satışına ulaştığını duyurmuş.

Henüz temmuz ayında olduğumuzdan Huawei’in yeni bir satış rekoru kırması için önünde bolca zamanı olacak. Yu, şirketinin 31 Aralık’a kadar 200 milyon adet satış yapmasını umuyor.

Bu, P20 ve P20 Pro’nun çok iyi bir performans sergilediğini (toplu satışlarda rakam şimdiden 6 milyon) gösteriyor. Birkaç ay içinde çıkacak Mate 20’i ile her şeyin daha da iyi olacağı düşünülüyor. Sadece 7 yıl öncesine kıyasla, şirketin akıllı telefon satışları 51 kat büyümüş.

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