Honor, Hindistan’da Honor 9i’yi Honor 9N olarak çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun için 24 Temmuz’da özel bir etkinlik düzenleneyecek. Şirket, cihazı ilk kez geçtiğimiz gün Twitter hesabı üzerinden duyurmuş ancak herhangi bir ayrıntıya yer vermemişti.

Honor 9N ile İlgili Heyecan Verici Bir Görsel Paylaşıldı

Ancak ülkenin en büyük çevrimiçi mağazası şimdi aynı tarihe işaret eden ve içerisinde Honor 9N’in geçtiği bir etkinlik afişi yayımladı. Diğer Honor cihazları gibi bu da söz konusu Flipkart mağazasına özel bir cihaz olacağa benziyor.

Paylaşılan görseli incelediğimizde 9N’in oldukça küçük bir çentiğe sahip olduğunu görüyoruz. Ancak burada kuşku uyandıran bir nokta var; çentik biraz baştan savma çizilmişe benziyor ve kitlelerde heyecan uyandırmak adına yapılmış bir hamle olabilir. Bekleyip sonucu hep beraber görelim.

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