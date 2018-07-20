Honor resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Honor Note 10 akıllı telefonunun 31 Temmuz’da Pekin’de tanıtılacağını duyurdu. Etkinlik Çin marketine özel olacak ve asıl küresel etkinlik 30 Ağustos‘ta Berlin’de gerçekleşecek.

Honor Note 10 İçin Tarih Verildi: 31 Temmuz

Paylaşımda “yalnızca 10 gün içinde büyük ekranlı bir AI amiral gemisine hazır olun” ibaresi geçiyor. Boyutu bakımından panelin 6.9 inç bir AMOLED olacağı söyleniyor. Daha önce sızdırılan bir fotoğrafta Honor Note 10’un oldukça ince panellerle geleceğini görmüştük.

Telefon ayrıca 6 GB RAM ve HiSilicon tarafından üretilen Kirin 970 yonga seti ile Geekbench üzerinde listelenmişti. İşletim sistemi Android 8.1 ve muhtemelen en son EMUI sürümünü kullanıyor. Telefonun büyük ses getirmesi beklendiğinden, devasa bir batarya kapasitesi ve Super Charge desteği sunmasını bekliyoruz.

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