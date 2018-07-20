Samsung Galaxy Tab S4 oldukça uzun bir süredir sızdırılıyordu. Ancak tüm bu zaman boyunca cihazda garip bir şey vardı. Yeni tablet, ön yüzünde ince çerçeveler ile geliyor ancak hiçbir ana ekran tuşu bulundurmuyordu. Bu da ilk kez ne tür bir biyometrik güvenlik sisteminin kullanılacağı sorusunu akıllara getirdi.

Samsung Galaxy Tab S4, Galaxy S9’un Akıllı Tarama Özelliğini Kullanacak

Söylentiler iris tarayıcı ve yüz tanıma özelliklerine işaret ediyordu ancak SamMobile nihayet bu söylentileri doğrulayan bir paylaşım yaptı: Galaxy Tab S4 bunların her ikisiyle de geliyor. Bilgiler her iki özelliğin nasıl çalıştığını anlatan bir firmware videosundan alınmış.

İris tarayıcının ve yüz tanıma sisteminin cihazı açarken nasıl çalıştığını açıklayan animasyon videosu, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlarındaki teknolojinin kullanıldığını gösteriyor. Her iki özellik de aynı anda çalışıyor ve sensör yüz ya da irisleri tanıdığında kilidi açıyor. Bu da özelliğin hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda kullanılmasını sağlıyor. Galaxy Tab S4, Exynos 9810 çipsetiyle 9 Ağustos’ta gelecek.

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