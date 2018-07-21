Android Wear Yüklü Akıllı Saati Bluetooth Müzik Çalar Olarak Kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Dijital çağın başlaması ve MP3 formatının yaygınlaşmasına dek eski kasetçalar ve Sony Walkman’lerle dolu günler geçirmiştik. Müzik CD’lerinin satın alındığı ve MP3’lerin indirilip disklerde depolandığı dönem de esasında geride kaldı. Artık Spotify, Apple Music ve Google Play Music gibi çevrimiçi müzik akışı sunan servisler revaçta.

Tüm bu başarılı servislere rağmen siz hala sevdiğiniz müzikleri akıllı telefonunuzda MP3 olarak depolamayı ve dinlemeyi istiyor olabilirsiniz. Android Wear işletim sistemli bir akıllı saatiniz varsa MP3’lerinizi akıllı saatinize aktarıp müzikleri Bluetooth hoparlör veya kulaklık ile dinleyebilmeniz mümkün. Bunun için üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Android Wear Yüklü Akıllı Saati Bluetooth Müzik Çalar Olarak Kullanmak

Music Player for Wear uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefon ve Android Wear işletim sistemli akıllı saatinize yükleyin.

Uygulamanın akıllı telefon ve akıllı saatte talep ettiği erişim izinlerine onay verin.

Music Player for Wear’ı akıllı telefonda çalıştırın ve müzik dosyalarınıza erişin. Dilediğiniz müzikleri uygulama aracılığıyla akıllı saatinize kopyalayın. Kopyalama işleminin ardından müzikleri akıllı saatinizde de bulabileceksiniz.

Akıllı saatinizde Settings – Connectivity – Bluetooth yolunu izleyin ve Available devices bölümünden bağlantı kurmak istediğiniz Bluetooth kulaklık ya da hoparlörü seçin. Tabii ilgili cihazın açık ve çevredeki Bluetooth aygıtları tarafından görülebilir olması lazım.

Music Player for Wear uygulamasında aktardığınız müziklerin üzerine dokunarak yürütülmesini sağlayabilirsiniz. Sonraki – önceki müziğe geçiş, duraklatma, döngüye alma, karışık oynatma gibi seçenekler de mevcut. Tabii ki ses seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz.

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