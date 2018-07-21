Google Haritalar’da konum geçmişini görüntülemek ve kapatmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google Maps – Haritalar hizmeti 2015 yılında kazandığı Timeline özelliğiyle ziyaret ettiğiniz konumları rotalarıyla birlikte daha sonra görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Google hatta belirli bir yerde çekilen fotoğrafları kolaj oluşturarak seyahatlerinizi daha iyi şekilde ön izlemenize olanak tanıyor.

Google Haritalar’da konum geçmişini görüntülemek ve bu özelliği devre dışı bırakmak oldukça kolay.

Google Haritalar’da Konum Geçmişini Görüntülemek ve Kapatmak

Öncelikle Google Maps – Haritalar uygulamasını çalıştırın.

Arayüzde sol üst kısımda bulunan ve üç adet çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Your timeline seçeneğine girin.

Dilediğiniz bir günü seçmek için takvim simgeli butonu kullanın.

Aylar arasında geçiş yapmak için sağa ya da sola doğru kaydırma yapın.

Konum geçmişinizi görüntülemek istediğiniz günü seçin. Burada ziyaret rotalarınızı, toplam mesafe ve süreyi görebileceksiniz.

Konum geçmişi özelliğini çeşitli güvenlik ve gizlilik gerekçeleriyle devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun için Google Maps arayüzünde sol üst kısımda bulunan ve üç adet çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Settings‘e girin.

Personal content ile devam edin.

Location Settings bölümüne erişin. Buradaki On durumunu Off olarak değiştirin.

Gördüğünüz gibi Google Maps / Haritalar uygulamasında konum geçmişini görüntülemek ve dilediğinizde bu özelliği devre dışı bırakmak oldukça kolay.

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