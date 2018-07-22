Oppo F7 henüz bu baharda raflardaki yerini almıştı ancak görünüşe bakılırsa ardılı şimdiden yola çıkmış durumda. Oppo‘dan gelen yeni merak uyandırıcı bir paylaşım, akıllı telefonun tıpkı Galaxy Note 9 gibi ağustos ayındaki bir etkinlikle piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Buna şimdi F9 Pro da dahil oldu.

Oppo, F9 Pro ile Gözünü Samsung Galaxy Note 9’a Dikti

Görselden anladığımız kadarıyla cihaz arkada bir çift kamera düzeneğiyle geliyor. F serisi telefonlarda bugüne kadar özçekim konusuna büyük önem verildiğini gördük. Bu nedenle öndeki kamera için de bir yükseltme yapılacağını düşünüyoruz.

Oppo F9 Pro bugün ilk kez F9’un Bluetooth sertifikası aldığı bir belgeden ortaya çıkarıldı. Belge bir web sitesinden geliyor ve cihazların arasında ne gibi bir farklılık olacağına dair herhangi bir ipucu vermiyor.

Ancak iki model de aynı Bluetooth modülünü kullanıyor. Bu modüle daha önce Oppo F7, Oppo F7 Youth, Oppo R15 ve Realme 1’de rastlamıştık. F9 Pro‘nun Helio P60 çipsetiyle gelmesi bekleniyor.

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