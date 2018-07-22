Samsung’un akıllı telefon ailesi, kullanılan düzensiz isimler nedeniyle bugün alfasayısal bir karmaşaya dönüşmüş durumda. J serisi seviyesindeki donanımların şimdi Galaxy A6 (2018) ve A6+ (2018)’lerde ortaya çıkmasıyla beraber artık bazı farklı adımlar atılmaya başlanmış görünüyor. Şirketin niyeti bunu devam ettirmek yönünde.

Samsung, A10, A30, A50, A70 ve A90 isimli cihazlar için Avrupa’da yeni bir ticari marka başvurusu yaptı. Çift basamaklı isimlendirme sisteminin model çeşitliliği anlamında daha geniş imkanlar sunacağı düşünülüyor.

Samsung, Galaxy Akıllı Telefonlarını Bir Kenara Atacak

Bununla birlikte, ilgi çekici bir başka detay da belgelerde Galaxy isminin kullanılmamış olması. Sadece Tizen’lı Z serisi telefonlar Galaxy markası olmadan piyasaya çıkmıştı.

İsimlendirme değişikliğinin diğer modellere sıçrama ihtimali de var. Galaxy S10’un ardından Galaxy S20 ya da Samsung S20 gibi bir isimlendirmeyle karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacaktır.

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