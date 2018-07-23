Geçtiğimiz yıl Huawei, IFA’da Kirin 970’i tanıtmıştı. Yeni amiral gemisi çipset için şimdi Berlin’de bir tanıtım yapılacağı öğrenildi. CPU kümesi dahil olmak üzere sızan birçok özelliğiyle Kirin 980 oldukça iddialı görünüyor.

Çinli kaynaklara göre çipsetteki dört güçlü Cortex-A77 çekirdeğinin maksimum saat hızı 2,8 GHz olacak. Performans harici diğer işler içinse güç verimliliği yüksek dört Cortex-A55 çekirdeği kullanılacak.

Kirin 980 En Güçlü Çipset Olmak İçin Geliyor

Kirin 980, TSMC tarafından 7 nm FinFET üzerine inşa edilecek. Daha önceki iddialarda, NPU’yu daha da pürüzsüz hale getirmesi ve watt başına 5 trilyon hesaplama yapması beklenen Cambricorn’un en son AI çip teknolojisinin benimseneceği söylenmişti.

İddialar ayrıca, yonga setini tasarlayan Huawei alt kuruluşu HiSilicon’un çipset için yeni bir GPU tasarladığından söz ediyor. Şu anda Qualcomm’un Snapdragon 845’inde kullanılan Adreno 630’dan 1,5 kat daha hızlı olduğu belirtilmiş.

Kirin 980 ile gelecek ilk telefonlar yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro olacak. Nisan ayında ortaya çıkan AnTuTu test sonuçları performansta büyük bir iyileşme göstermişti.

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