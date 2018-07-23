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Samsung’un iPhone’u Alaya Aldığı Reklamlar Apple’ı Kızdırdı

samsung ingenius

Samsung’un anti iPhone reklam serisi Ingenius‘ın yeni sürümleri yayımlandı. Bunlar sırasıyla Hızlı Şarj Cihazı, Dongle ve Kamera konularıyla ilgili ve esasında oldukça aydınlatıcılar.

Bu reklamlarda Samsung bir Apple Genius Bar çalışanını sahte bir Apple mağazasında gösteriyor. Mağaza çalışanı Galaxy S9 / S9+ yanlısı kullanıcıların meraklı sorularını alıyor.

Samsung’un iPhone’u Alaya Aldığı Reklamlar Apple’ı Kızdırdı

samsung ingenius

Bundan önceki ilk reklamın adı Hız idi ve Galaxy S9 / S9+’ın Gigabit LTE desteğine odaklanıyordu. Reklamda LTE indirme hızlarının yeni cihazlarda nasıl iki katına çıktığından söz edildi.

Bu üç yeni reklamda ise iPhone X’in kulaklık girişi olmamasına (ve Galaxy’lerde bulunduğuna), daha zayıf kamerasına (DxOMark puanına göre) ve hızlı şarj özelliğinin eksikliği üzerinde duruluyor. En azından Samsung, kutudan çıkmasa da, iPhone’u hızlı şarj etmenin (ek ücretlerle) mümkün olduğunu söylüyor.

Videoları sırasıyla aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

Samsung US – Ingenius: Camera

Samsung US – Ingenius: Dongle

Samsung US – Ingenius: Fast Charger

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