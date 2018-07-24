Meizu’nun 8 Ağustos’ta iki amiral gemisini duyuracağını kesin olarak biliyoruz. Bu yüzden şimdi ortaya çıkan TENAA sertifikası aslında sürpriz bir gelişme değil. Bu listelemeyle iki telefonun tüm özellikleri ortaya çıkıyor.

Meizu 16 ve 16 Plus Heyecan Verici Özellikleriyle Açıklandı

İşlenmiş görüntüler her iki telefonun tasarımı hakkında şu ana kadar duyduğumuz şeyleri doğruluyor; Çentiksiz ekran, küçük çene ve süper ince çerçeveler. Ayrıca Meizu 16’da parmak izi okuyucusuna rastlanmıyor. Bu da Plus sürüm gibi bir ekran içi parmak izi okuyucusuna işaret ediyor olabilir.

Donanım tarafında normal Meizu 16, 2.950 mAh bir pil ile geliyor ve önceki raporlar yonga setinden Snapdragon 710’u sorumlu tutmuştu. Arkadaki çift kamera düzeneği de onaylandı. Meizu 16 Plus’ın bataryası daha büyük ve 3,570 mAh. Aynı zamanda Snapdragon 845 çipsetiyle geliyor.

Bunun ardından şirketin genel başkanından gelen yeni üç adet görsel telefonun kıvrımlı cam arka yüzü, metal çerçeveleri ve dairesel LED’e sahip çift kamera düzeneğini de ortaya çıkardı.

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