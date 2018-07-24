HMD Global firmasının daha önce kullanıma sunduğu üst düzey Nokia akıllı telefonlar olsa da bu cihazların fiyat etiketi Samsung, LG, Motorola, HTC ve diğer bazı Android’li cihaz üreticilerinin amiral gemisi akıllı telefonlarına kıyasla daha uygun seviyelerdeydi. Apple, fiyat etiketi anlamında en tepede yer alsa da çok iyi satış değerlerine ulaştığı görülüyor.

Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco modellerinin ardından HMD Global daha iyi bir amiral gemisi modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia 9 ya da Finlandiya merkezli firmanın tercih edeceği farklı bir ismi taşıyacak olan ürünün fiyat etiketinin 1000 USD seviyesinde olacağı konuşuluyor. Nokia 8 akıllı telefon 700 USD’lik fiyat etiketiyle geliyordu.

Nokia’nın Yeni Amiral Gemisi Akıllı Telefonu Cep Yakabilir

Söylentiler Nokia 9 modelinin çentikli ekrana sahip olmayacağı ve Light’ın çoklu lensli kamerasıyla geleceğini gösteriyor. Qualcomm’un güncel üst düzey yongaseti çözümü ve tatmin edici seviyede RAM ile depolama birimi kapasitesi sunulması muhtemel.

HMD Global orta seviye akıllı telefonlar hazırlamaya devam edecek ancak firmanın tepe seviyede Apple ve Samsung gibi devlerle rekabet etme hevesi olduğu da anlaşılıyor.

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