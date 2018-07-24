Samsung Gear S3 Aşırı Isınma Sorununa Çözüm Bulundu

Samsung Gear S3 Classic ve Frontier için küçük bir firmware güncellemesi yayımladı. Güncellemeyi alan Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier giyilebilir cihazların donanım numaraları sırasıyla R770XXU2CRG3 ve R760XXU2CRG3. Modellerin Tizen sürümleri 3.0.0.2’ye yükselmiş oldu. Paketin boyutu yalnızca 16.3 MB.

Samsung Gear S3

Ürün yazılımı yeni bir özellik eklemiyor ancak pilin şarj edilmesini ve aşırı ısınma sorununu gideriyor. Değişim günlüğünde “pil şarj algoritması değişti” ibaresi kullanılmış. Tizen 3.0 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar pilin yüzde 90’a yaklaştığında aşırı ısındığını ve şarjdan çıkarıp soğumasını beklediklerini raporlarladılar. Kullanıcılar ardından tekrar şarja takıp bataryanın yüzde 100 dolmasını sağlıyorlardı. Artık bunu yapmaya gerek olmayacak.

Olağan “hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri” de yine söz konusu. Güncellemeyi hala almadıysanız, akıllı telefonunuzdaki Samsung Gear uygulamasında Hakkında -> Güncelle yoluyla elle aratabilirsiniz.