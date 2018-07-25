Samsung, Galaxy Note 9’u 9 Ağustos’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tayvan endüstrisinden bilgi sahibi kişilere göre bunun nedeni Galaxy S9 ve Galaxy S9+‘da yaşanan düşük satış rakamları. Şirket çok geç olmadan kullanıcılarla etkileşime geçme hızını tekrar yükseltmek istiyor.

Samsung Galaxy Note 9 Çıkış Tarihi Neden Değişti?

Samsung, amiral gemilerini genellikle duyurusunu yaptıktan iki hafta sonra piyasaya sürer. Bu nedenle ağustos başlarında yapılacak bir tanıtım, ağustos sonu pazara giriş anlamına geliyor. Bu hareketin zayıf Galaxy S9 satış performansını biraz dengeleyeceği düşünülüyor.

Çin’deki bazı raporlara göre şirketin satışları, Galaxy S III’ün satışa sunulduğu 2012’den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış. China Times raporunda mevcut amiral gemilerinin şubat ayında satışa açıldığından bu yana sadece 30 milyon adet sattığı söyleniyor.

O günlerde Samsung, Galaxy Note telefonlarını Berlin’deki IFA’da tanıtırdı. Ancak 2015’te Unpacked etkinliğini teknoloji konferansından ayırmaya karar verdi. Galaxy Note5’in ardından gelen her Samsung phablet’i ağustos ayında piyasaya çıktı. Bundan önceki Galaxy Note7 2 Ağustos‘ta tanıtılmıştı.

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