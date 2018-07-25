Bu yıl hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek performansının ardından Çin piyasası yavaş bir toparlanma sürecine girdi. 2018’deki satışlarda birinci çeyrekte %21’lik bir düşüş, ikinci çeyrekte ise sadece %8’lik düşüş yaşandı. Her ne kadar tüm piyasa pek de iyi olmasa da, Huawei bazı çılgın kazançlar elde ediyor.

Satılan Her İki Huawei Telefondan Biri Honor

Bu yılın ilk çeyreğinde Çin teknoloji devi toplam 28,5 milyon adet sevkiyatla Çin pazarında rekor bir pay olan %27’lik pazar hakimiyetine ulaştı. Aynı zamanda 2017’de ikinci çeyreğe göre %22 büyüme gösterdi. İkinci ve üçüncü sıralar sırasıyla BBK Electronics’e ait olan Oppo ve vivo tarafından alındı.

Oppo markası sadece %3 büyürken, vivo yıllık bazda %30 büyüme ile %20 pazar payına sahip olacak kadar satış yaptı. Dördüncü sırada yer alan Xiaomi yüzde 1 büyüdü ve beşinci sıradaki Apple payını %8’e çıkardı.

Huawei’ye geri dönersek, analistler Honor’ın 2018 ikinci çeyrek sevkiyatlarının %55’ini oluşturarak bir yıl önceye göre %33’e kadar büyüdüğünü söylüyor. Bu Honor’ı bütçe segmentinde Xiaomi’ye meydan okuyan Huawei’in portföyündeki en önemli parça yapıyor. Honor son olarak 500 dolarlık bir amiral gemisi çıkarmıştı.

Ancak piyasa analistleri Çin pazarının bu yılın sonuna doğru gerilemeye devam edeceğini iddia ediyor. Bundan en çok hacimleri sürdürmekte zorluk yaşayan küçük satıcılar etkilenecek.