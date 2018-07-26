Analistler sıradaki yeni nesil iPhone’lar hakkında olabildiğince bilgi edinmeye çalışıyor. Bunun için Apple’ın tedarik zincirinden gelen ipuçlarını okuyorlar. Yapılan son tahminler ekonomik model olan 6.1 inç iPhone için 700 dolar fiyat etiketine işaret ediyordu.

6.1 İnç iPhone’un Eylül’deki Çıkışı İptal Edildi

Söz konusu modelin tasarımı iPhone X ile benzer olacak ve bu da aslında işleri biraz karmaşıklaştırıyor. Sorun LCD’nin (LG tarafından yapılan) kendisiyle ilgili. LED arka ışıklandırmada yaşanan, bir ekran tabiri olan “kanama” sorunu seri üretimi geciktirmiş görünüyor.

Apple önce en az 6 haftalık bir gecikme yaşanacağı haberini almış olsa da bu daha sonra LG tarafından 1 ay olarak değiştirilmiş. Ancak yine de 6.1 inçlik modelin eylül değil ekim ayında çıkmasına engel olamayacak.

Diğer yandan 5.8 inç ve 6.5 inç OLED modellerin çıkış tarihlerinde bir değişiklik bulunmuyor. Bu cihazlar beklendiği gibi eylül ayında gelecekler. 6.1 inçlik modeli daha ekonomik kılan bir etken de tek bir kameraya sahip olması. Ancak en azından çok sayıda renk seçeneği bulunuyor: Beyaz, Siyah, Sarı, Turuncu, Mavi ve Altın (Kırmızı yok).

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