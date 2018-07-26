Samsung bugün resmileşen sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 9 için yeni bir reklam serisi başlattı. Samsung Galaxy Note 9’un 9 Ağustos’taki özel bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Üç yeni video hali hazırda yayına alınmış ve her biri Samsung Galaxy Note 9’un belirli bir özelliğine odaklanıyor. İlk videoda çoğu insan için muhtemelen en önemli olanla başlanmış; pil ömrü. Sızıntı ve söylentiler 4000 mAh bir batarya hücresinden bahsediyordu ve son zamanlarda ortaya çıkan telefona ait bir sertifikada bu doğrulanmıştı.

Samsung, Galaxy Note 9 Videosunda iPhone’u Hedef Aldı

Sonraki video Samsung Galaxy Note 9’un çok hızlı olduğuna işaret ediyor. Bu da Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile aynı çipi kullanacağı gerçeği ile kıyaslandığında şaşırtıcı değil.

Son videoda ise geniş depolama alanı sayesinde Samsung Galaxy Note 9’da asla “Depolama Dolu” mesajını (mesaj iPhone arayüzüyle gösteriliyor) görmeyeceğiniz iddia ediliyor.

Bu videolar boyunca Samsung rakiplerine (özellikle iPhone’a) çok ince göndermeler yapıyor. Ancak ironik kısım bahsettiği birçok konunun kendi ürünlerinde de bolca yaşandığı.

Videoları aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

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