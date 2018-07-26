ABD hükümeti ZTE’ye ABD topraklarındaki ticari faaliyetlerine yeniden başlaması için yeşil ışık yaktı. Aynı zamanda uzun bir yükümlülükler listesini yerine getirmesi takdirde ABD yapımı teknolojiler kullanmasına izin verdi.

ZTE Yıllar Sonra İsim Değişikliğine Gidiyor

Bunlardan en dikkat çekeni şirketin yeniden markalaştırılması talebi. Firmanın akıllı telefon markası “ZTE”yi bırakması ve bunu ağ altyapısından ayırması isteniyor. Bunun nedeni ise ABD’nin firmanın ağ bazlı faaliyetlerini güvenlik tehditi olarak görmesi.

Ancak ilginç şekilde şirketin Qualcomm gibi ABD bazlı yongalar kullanan telefonlarını daha güvenli kabul etmeye devam ediyor. Aynı nedenden dolayı hükümet Huawei telefonların ABD’de satılmasını yasaklamıştı. ZTE, ABD’deki telefonlarını buradaki servis sağlayıcıları aracılığıyla sunduğundan bu kurallara uymak isteyecek.

ABD hükümetinin bir başka şartı ise Çinli firmanın tüketici cihazları bölümünün, Çinli olmayan yeni bir yönetim ekibine devredilmesi. Analistler, diğer rakip markaların muhtemelen bu durumdan fayda sağlamaya çalışacağını söylüyor. Örneğin, Koreli parça tedarikçileri cihazlarının Çinli rakiplerinden daha güvenli olduğunu iddia etmeye başlayabilir; her ne kadar Lenovo ve Xiaomi gibi üreticiler henüz ABD tarafından yanlış bir şeyle suçlanmamış olsa bile.

Buna ek olarak analistler ABD’li üreticilerin ZTE ile ticaretlerini devam ettirecek olsa dahi, Çin hükümetinden gelecek bir misillemeye hazır olmaları gerektiğini söylüyor. Gelecekte ABD teknolojilerine olan güveni azaltmak adına devlet destekli girişimler ortaya çıkabilir.

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