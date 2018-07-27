Facebook’un geliştirdiği Facebook Messenger uygulamasını kullanarak Facebook’taki arkadaşlarınızla sohbet edebilir, görüntülü görüşme yapabilir, arkadaşlarınızla mini oyunlar oynayabilir ve fotoğraf, video gönderiminde bulunabilirsiniz.

Facebook Messenger uygulaması, sade bir kullanıcı arayüzüne ve kolay kullanıma sahiptir. Uygulamaya Facebook hesabınızla giriş yapabilir, Facebook uygulaması olmadan da Messenger’ı kullanabilirsiniz.

Android’de Facebook Messenger Uygulamasından Çıkış Yapma

Facebook Messenger uygulamasına giriş yapmak kolay ancak çıkış yapabilmeniz için uygulamanın içerisine yerleştirilmiş bir Çıkış Yap butonu yok. Android cihazınıza yüklü Facebook Messenger uygulamasından çıkış yapmak için iki farklı yol izleyebilirsiniz.

1- Uygulama Verilerini Temizle

Telefonunuzda Ayarlar bölümüne gidin ve Uygulamalar‘a tıklayın. Burada akıllı telefonunuzda yer alan tüm uygulamalar listelenmektedir. Facebook Messenger uygulamasını buradan bulun ve üzerine tıklayın. Facebook Messenger uygulamasından çıkışınızı gerçekleştirmek için Verileri Temizle‘ye tıklayın. Böylece uygulamadan basit bir şekilde çıkış yapabilirsiniz.

2- Facebook Uygulamasından Messenger Oturumunu Kapat

Bir diğer adım da Facebook uygulaması kullanan kullanıcılar için tercih edilebilir. Facebook uygulamasından çıkış yapmak için telefonunuza yüklü Facebook uygulamasını açın ve Facebook Messenger ile eşleştirdiğiniz hesabınıza giriş yapın. Uygulama ana ekranında sağ üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklayın ve Hesap Ayarları’na gidin. Ardından Güvenlik seçeneğine dokunun. Burada Faacebook’a nereden giriş yaptıklarınız gözükecektir. Bu ekranda, giriş yaptığınız cihazın isminin altında Messenger yazacaktır. Messenger’a giriş yaptığınız oturumu bu ekranda seçin ve Oturumu Kapat‘a dokunun.

iOS’ta Facebook Messenger Uygulamasından Çıkış Yapma

iOS cihazınıza yüklü Facebook Messenger uygulamasından çıkış yapmak için Facebook uygulamasını açın ve ekranın sağ altındaki üç çizgiye dokunun. Buradaki seçeneklerden Hesap Ayarları > Güvenlik adımını izleyin. Burada Facebook Messenger uygulamasına giriş yaptığınız oturumun üzerine tıklayın ve Çıkış Yap‘ı seçin.

Facebook Web Sitesini Kullanarak Messenger Uygulamasından Çıkma

Bilgisayarınızda internet tarayıcısını kullanarak Facebook’a giriş yapın. Facebook Messenger’a bağlandığınız hesabınızla Facebook’ta oturum açın. Web sitesi ekranının sağ üst tarafındaki açılır menüye tıklayın ve Ayarlar’ı seçin. Daha sonra Güvenlik ve Giriş’e dokunun. Burada Messenger’a giriş yaptığınız oturumu bulun ve bu oturumdan çıkışınızı gerçekleştirmek için oturum bilgilerinin yanındaki üst üste üç noktalı butona tıklayın. Çıkış Yap’ı seçin ve Facebook Messenger’dan oturumu kapatma işlemini tamamlayın.

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