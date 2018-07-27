LG’nin 11000 TL’lik Yeni Telefonu Dudak Uçuklatıyor

LG önümüzdeki haftalarda piyasaya süreceği yeni Android akıllı telefonu için hazırlık yapıyor. V30S ThinQ, G7 ThinQ ve V35 ThinQ’dan farklı olarak bu ürün sınırlı sayıda üretilmiş. Cihazın adı LG V35 Signature Edition“.

Geçen yıl aralık ayında piyasaya sürülen V30 Signature Edition’ın halefi olarak geliyor. Telefonun benzer bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor; yani yaklaşık 1,800 dolar. Yeni V35’i Huawei’nin Porsche Design’ı ve daha yakın zamanda çıkan Oppo’nun Lamborghini ortak markalı telefonları ile aynı fiyatlandırma bölgesinde göreceğiz.

Peki tüm bu para size ne aldırıyor? Temel olarak 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı bir V35. Eğer selefini örnek alacağını düşünürsek muhtemelen zirkonyum seramik bir gövde yapısına sahip olacaktır. V30 Signature Edition Kore’de oldukça büyük ilgi toplamıştı ve henüz tanıtımı yapılmadan tükenmişti.

Bu da LG’nin neden bir kez daha bu yolu denemek istediğini açıklıyor. Şirketin burada yapmak istediği şey hali hazırda Apple ve Samsung karşısında zayıf olan marka imgesini güçlendirmek. 1000 dolar etiketli iPhone X’in ortalama 6000 liraya satıldığını düşünürsek, vergiler de eklendiğinde V35 Signature Edition kaba bir hesapla en az 11000 TL oluyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.