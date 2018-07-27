Samsung’un önümüzdeki ay Galaxy Note9 cep telefonu ile birlikte Galaxy Tab S4‘ü duyurması bekleniyor. Tanıtım yaklaştıkça, tabletle ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Şimdi de tabletin kameraya alındığı bir videoyla karşı karşıyayız.

Samsung Galaxy Tab S4 Bu Videoyla Sızdırıldı

10 saniyelik kısa çekimde ön tarafta hiç ana ekran düğmesi bulunmadığı ve dört çerçevenin de selefinden daha ince olduğu göze çarpıyor. Arka tarafta bir LED flaş ve tek bir kamera var. Yani Samsung, Galaxy Tab S4’te parmak izi sensörü kullanmayı planlamıyor.

10,5 inç cihazda cam bir arka kapak ve en az iki renk seçeneği var: Siyah ve Beyaz. Çin’de bir mağazada satışa sunulmak üzere hazırlandığı görülüyor. Bu da tanıtımın hemen ardından pazara açılacağını gösteriyor.

Videoyu izlemek için buraya tıklayın.