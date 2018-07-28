Apple iPhone‘da yetersiz depolama alanı sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. iPhone’da ne yazık ki micro SD hafıza kartlarıyla depolama alanını genişletme imkanı sunulmuyor. Özellikle 16 GB ya da 32 GB kapasiteli bir cihazınız varsa bir süre sonra yetersiz depolama alanı sorunu ile karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz oluyor. Bu yazıda ele alacağımız yöntemleri uygulayarak akıllı telefonunuzda boş depolama alanı açabilirsiniz.

iPhone: Yetersiz Depolama Alanı Sorunu ve Çözümü

Veri Temizleme Yazılımları

iPhone’da kullandığınız çeşitli uygulamalar cihazda çok sayıda geçici ve çöp dosya oluşturacaktır. Cihazın depolama birimi zamanla çok da gerekli olmayan sayısız dosyayla işgal edilebilir. Bu geçici / atık dosyaları temizlemek için iMyFone Umate Pro yazılımını kullanabilirsiniz. Fotoğraf, video, uygulamalar gibi gerekli içeriklere dokunmadan geçici ve gereksiz dosyaları temizleyebileceksiniz. Yazılımda fotoğraf sıkıştırma gibi özelliklerin bulunduğunu da belirtelim.

USB Flash Sürücüleri

SanDisk iXpand USB Stick ile iPhone’daki depolama alanı sorununuza çözün bulabilirsiniz. iXpand’i basitçe iPhone’unuzun veri konnektörüne bağlamanız yeterli oluyor. Hayli kullanıcı dostu bir ürün ve normal bir USB sürücü gibi kullanılabiliyor. Ürünün 32 / 64 / 128 / 256 GB kapasiteli versiyonları bulunmakta.

iCloud

Apple, iPhone kullanıcılarına iCloud üzerinden 5 GB ücretsiz bulut depolama alanı sunuyor. Verilerinizi Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra kolayca iCloud’a yükleyebiliyorsunuz. Yedek aldıktan sonra cihazdaki dosyaları silebilirsiniz. Dosyalara dilediğiniz zaman iCloud’dan kolayca ulaşabileceksiniz. 5 GB depolama alanı sizin için yetersiz geliyorsa ücretli abonelikle daha üst paketlere geçiş yapabilirsiniz.

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