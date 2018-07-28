Samsung özellikle düşük seviye ve orta sınıf cihazlar söz konusu olduğunda güncellemeleri pek de zamanında getirmemesiyle biliniyor. Çoğu zaman önemli bir Android işletim sistemi güncellemesi için yıllarca beklemek gerekiyor. Galaxy J5‘ler için ortaya çıkan bir haber kullanıcıları bu anlamda sevindirecek. Zira cihazlar şimdi Android 8.0 Oreo’ya kavuşuyor.

Samsung Galaxy J5’ler Android Oreo Alıyor

WiFi Alliance, 13 Galaxy J5’in Oreo’ya hazır olduğunu onaylamış görünüyor. Bu da Samsung’un güncellemeyi dağıtmaya başlayabileceğinin işareti. Ancak belirtelim orijinal J5 (2015) ve J5 (2016) malesef Oreo almayacak.

Listede J5 Pro ve tüm çift SIM’li sürümler de dahil olmak üzere 2017 Galaxy J5’in 13 farklı modelı var: SM-J530GM, SM-J530GM / DS, SM-J530F / DS, SM-J530Y / DS, SM-J530G, SM-J530S, SM-J530L, SM-J530F, SM-J530FM / DS, SM-J530K, SM-J530YM / DS ve SM-J530Y.

Elbette WiFi sertifkasının alınmış olması güncellemenin hemen dağıtılacağı anlamına gelmiyor. Samsung’un önce geniş çaplı bir test sürecini geride bırakması gerek. Cihazlar Oreo ile Samsung Experience UI 9.0 arayüzüne kavuşacak ancak şirketin amiral gemilerinde yer alan bazı özellikler eksik olacak.

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