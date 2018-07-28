Twitter’da yayılan yeni bir söylentiye göre, Samsung’un yeni Galaxy Note 9‘u 0.4 saniye uzunluğunda 960 kare/saniye videolar çekebiliyor. Galaxy S9 ve S9+’ın bunu yalnızca 0.2 saniye yapabildiği düşünülürse ciddi bir fark demek.

Samsung Galaxy Note 9 Yavaş Çekimde En İyisi Olacak

Elbette bunun gerçek olup olmadığını şu an için söylemek zor. Ancak eğer doğru çıkarsa, Note9 sahipleri yavaş çekim videolarda büyük bir avantaja sahip olacak demektir. Bu da ortaya daha güzel karelerin çıkmasını sağlayacaktır.

Telefon son günlerde, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek olan duyuru öncesinde kapsamlı şekilde sızdırılmaya devam ediyor. Yeni bilgiler arasında doğrulanan 4000 mAh pil kapasitesi, ilk defa Bluetooth özellikli bir S Pen ve S9+’dan göreceli olarak daha büyük Infinity ekran var.

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