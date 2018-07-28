Akıllı telefonunuzda bir videonun arka planında çalan müziği ya da konuşmaları beğenmiyorsanız videodan sesi kaldırabilir, videoya yeni ses eklemesi yapabilirsiniz.

Videodan Ses Kaldırma

Android’de Videodan Ses Kaldırma

Android cihazınızda bir videodan ses kaldırmak için Timbre isimli ücretsiz uygulamayı Google Play Store‘dan indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın. Sesini kapatacağınız videoyu uygulama içinde başlatın. Video düzenleme bölümünden videonun sesini kapatma butonunu bulun ve butona tıklayın. Daha sonra açılır pencereye izin verin, Kaydet‘e basın.

iOS’ta Videodan Ses Kaldırma

iOS cihazınızda bir videodaki yok etmek için Video Mute uygulamasını App Store’dan ücretsiz olarak buraya tıklayarak cihazınıza indirin.

Video Mute’u cihazınıza indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulamaya, sesini yok edeceğiniz videoyu uygulamada başlatın. Uygulama ana ekranında Sesi Düzenle’ye tıklayın ve videonun sesini tamamen kısmak için ses bölümünü parmağınızla sola doğru kaydırın. Daha sonra videoyu kaydetmeyi unutmayın.

Video Mute uygulamasında, videonun sesini istediğiniz kadar kısabilir istediğiniz kadar da yükseltebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda çok kapsamlı bir video düzenleme uygulaması bulunmasını istiyorsanız da buraya tıklayarak en iyi video düzenleme uygulamaları listemize göz atabilirsiniz. Video düzenleme uygulamalarıyla videoya metin, ses, fotoğraf ekleyebilir, videoyu kırpabilir ve renklendirebilirsiniz.

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