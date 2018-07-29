Android‘li akıllı telefonlarda karşılaşılan Maalesef YouTube durduruldu hatası (Unfortunately YouTube has stopped working) ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize değineceğiz. YouTube bünyesinde sayısız müzik, video klip ve eğlenceli / bilgilendirici içeriğe yer veren eşsiz bir video paylaşım platformu. Android işletim sistemli akıllı telefonlarımızla özellikle de WiFi ağlarına bağlıyken keyifli vakitler geçirmek için çoğunlukla YouTube’dan faydalanıyoruz.

Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları cihazlarında zaman zaman Maalesef YouTube durduruldu / Unfortunately YouTube has stopped working hata mesajıyla karşılaşabiliyor. Bu mesajı aşmak için uygulayabileceğiniz yöntemler var.

Android: Maalesef YouTube Durduruldu Hatası ve Çözümü

İlk Yöntem

Android telefonunuzda Settings menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Apps ya da App Manager seçeneğine dokunun.

ya da seçeneğine dokunun. Listeden YouTube ‘u bulun ve üzerine dokunun.

‘u bulun ve üzerine dokunun. Storage ‘e girin.

‘e girin. Clear Cache ve Clear Data butonlarını kullanın.

ve butonlarını kullanın. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

YouTube’u tekrar açmayı deneyin.

İkinci Yöntem

Google Play uygulamasını çalıştırın.

YouTube için arama gerçekleştirin.

Güncelleme varsa son sürümün yüklenmesini sağlayın.

Kurulumun ardından cihazı yeniden başlatın ve YouTube’u açmayı deneyin.

Üçüncü Yöntem

Google Play uygulamasını çalıştırın.

Google Play Services için arama gerçekleştirin.

için arama gerçekleştirin. Güncelleme mevcutsa güncellemeyi yükleyin ve akıllı telefonu yeniden başlatın. YouTube uygulamasını çalıştırmayı deneyin.

Dördüncü Yöntem

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın.

Cihazı recovery modunda çalıştırın.

Cache ve Dalvik Cache partisyonlarında temizlik gerçekleştirin.

ve partisyonlarında temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

YouTube uygulamasını çalıştırmayı deneyin.

Bu yöntemlerden sonuç alamıyorsanız akıllı telefonunuzdaki verileri yedekledikten sonra fabrika ayarlarına sıfırlama / hard reset atmayı deneyebilirsiniz.

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