Sahip olduğunuz Android telefonda iCloud e-posta hesabını kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Daha önce kullanıyor olduğunuz iPhone ya da iPad’den Android işletim sistemli yeni bir cihaza geçiş yapsanız dahi Apple cihazınızdaki iCloud e-posta hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Android cihazlar her ne kadar Google hesabına (Gmail) ihtiyaç duyuyor olsa da e-posta alıp gönderme işlemlerini iCloud e-posta hesabınızla sürdürebilirsiniz. Android telefonda iCloud e-posta hesabını kullanmak için ele alacağımız işlemleri basitçe uygulamanız yeterli olacaktır.

Android Telefonda iCloud E-Posta Hesabını Kullanmak

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda bildirim çubuğunu üstten alta doğru çekin ve sağ üst kısımda yer alan dişli çark simgeli butona dokunun.

Settings menüsü açılacaktır. Accounts seçeneğine girin. Bazı cihazlarda bu menü yerine Cloud and accounts benzeri bir seçenek de bulunabilir.

Add account‘a dokunun. Email‘i seçin ya da Gmail sembolünün yanındaki Personal (IMAP)‘e dokunun. Gmail’i seçerseniz Gmail iCloud hesabınızı otomatik olarak tanımlayacak ve doğru sunucu ayarlarını alacaktır.

Eğer Email’i seçtiyseniz sunucu ayarlarını elle girmeniz gerekecek:

Incoming mail server : Server name: imap.mail.me.com SSL required: Yes Port: 993 Username: Eğer iCloud hesabınızın adresi mehmetyilmaz@icloud.com ise sadece mehmetyilmaz olarak girmelisiniz. Password: iCloud e-posta hesabınızın şifresini girmelisiniz.

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Outgoing mail server : Server name: smtp.mail.me.com SSL Required: Yes Port: 587 SMTP Authentication Required: Yes Username: Eğer iCloud hesabınızın adresi mehmetyilmaz@icloud.com ise mehmetyilmaz@icloud.com olarak girmelisiniz. Password: iCloud e-posta hesabınızın şifresini girmelisiniz.

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SSL required bölümünde bir hata mesajı beliriyorsa SSL yerine TSL’i tercih edebilirsiniz.

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