Instagram’da gönderi paylaştığınızda ister yorum yapma özelliğini kapatabilir isterseniz de açabilirsiniz. Her gönderi için bu ayarı ayrı ayrı yapabilir, yorum yapılmasını istemediğiniz gönderilerde yorumları kapatabilirsiniz.

Yorumlara getirilen bu özelliğin beraberinde gelen “yorum filtreleme” özelliği de gönderi altındaki kirli gözüken yorumların paylaşılmamasını sağlamaktadır. Ayrıca gönderilerinizin altına yorum yapmasını istemediğiniz kişileri de Instagram hesabınızdan tamamen engellemeden, sadece sizin gönderilerinize yorum yapmasını engelleyebilirsiniz. Sürekli spam mesajları gönderen reklam hesapların, fotoğraflarınızı kirleten yorum yapan kullanıcıların bu sayede gönderilerinize yorum yapmasını engelleyebilirsiniz.

Instagram’da Gönderi Altına Yorum Yapan Kullanıcıları Filtreleme

Yorum yapan kullanıcıları filtrelemek için Instagram’a girin. Daha sonra uygulama ana ekranının sağ alt tarafındaki profil fotoğrafınıza dokunarak profilinize gidin. Profil ekranınızda bulunan çark simgesine dokunarak Ayarlar‘a gidin. Gizlilik ve Güvenlik başlıklı ayar bölümünün altında sıralanan seçeneklerden Yorum Kontrolleri’ne tıklayın. Buradan, gönderilerinizin altına yorum atan kullanıcıların kullanmasını istemediği kelimeleri ve kişileri filtreleyebilirsiniz.

Yorum atmasını istemediğiniz kullanıcının gönderilerinizin altına yorum yapma özelliğini devre dışı bırakmak için bu ekranda bulunan Şu Kişinin Yorumlarını Engelle seçeneğine tıklayın ve yorumunu engelleyeceğiniz kişiyi aratın. Kişiyi bulun ve yanında bulunan Engelle seçeneğine dokunun.

Ayrıca rahatsız edici yorumları da otomatik olarak gizleyebilir veya istemediğiniz kelimeleri filtreye ekleyerek Manuel olarak da gizleyebilirsiniz.

Instagram’da Gönderi Altına Yorum Yapan Kullanıcıları Filtreleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı forumumuz üzerinden bize iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!