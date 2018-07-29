YouTube Videolarındaki Siyah Şerit Kalkıyor

YouTube, alışılmadık en boy oranına sahip videoların masaüstü tarayıcısında izlenirken artık siyah çubuklara sahip olmayacağını açıkladı. Bunun yerine daha büyük görünecek şekilde optimize edilecekler.

Dikey Videolar Daha İzlenebilir Olacak

Bunun için varsayılan 16:9 çerçeveyi kaldıracak ve farklı ekran boyutları için site arayüzünü optimize edecek. Bu değişikliğin artık dikey videoları daha az rahatsız edici hale getireceği düşünülüyor. Aşağıdaki ekran görüntülerinde farkı daha iyi anlayabilirsiniz.

Değişiklik bir süredir Android ve iOS mobil uygulamalarında sunulmaktaydı. Bununla beraber tüm masaüstü cihazlara kısa bir süre içerisinde ulaşması bekleniyor. Dünyanın en büyük video ağı YouTube’un bu hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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