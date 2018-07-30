Oppo, Find X’i haziranda çıkardı ve şimdi diğer cihazlarını piyasaya sürmek için işe koyulmuş durumda. F-serisi özçekim güdümlü olduğundan Oppo F5 20 MP özçekim ile gelmişti. Oppo F7 ise bunu 25 MP’e yükseltmişti. Oppo F9 yalnızca kamera tarafında heyecan verici olmayacak.

Oppo F9 Çok Minik Bir Çentiğe Sahip Olacak

Oppo Malaysia‘ya göre bu cihazın halefi Oppo F9 olarak adlandırılacak ve telefon ağustos ayında daha da küçük bir çentikle piyasaya sunulacak. Görüntü Malezya’nın resmi Twitter sayfasından geliyor ve telefonun “su damlası ekran”a sahip olacağından bahsedilmekte.

Mesaja eşlik eden fotoğraf, kullanıcıların konuya bazı derin felsefi sorular getirmesine sebep oldu. Bir su damlasının ekrana ne şekilde düşeceği ya da bunun ne anlama geldiği gibi ilginç sorular sorulmaya başlandı. Bu görsel Oppo F9’un en az IP67 düzeyinde bir su geçirmez sertifikasına sahip olacağını da anlatıyor olabilir.

Oppo F3’ün çift ön kamerası ve normal 16:9 oranlı bir ekranı vardı. Oppo F5 ile en-boy oranı 18:9’a taşındı. Diğer taraftan Oppo F7 ile ilk kez çentikli ekrana geçildi. Şimdiyse firma Essential’ın PH-1’e benzer şekilde oldukça minik bir çentiği olan yeni bir akıllı telefon çıkarmak üzere.

Güncelleme: Minik çentik aşağıdaki resmi görselle doğrulandı.

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