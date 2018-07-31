iOS 12’ye sahip bir iPhone’a sahipseniz Bluetooth görünürlüğü veya Bluetooth’a bağlanma sorunu yaşadığınızda bu rehberimiz size yardımcı olacaktır.

iOS 12 Bluetooth Bağlanma Sorunu ve Çözümü

1- Bluetooth’u Yeniden Açın

iOS 12’ye sahip iPhone’unuzda yaşadığınız Bluetooth sorununu çözmek için ilk olarak Ayarlar > Bluetooth’a gidin ve Bluetooth’unuz açıksa kapatın ve tekrar açın.

Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu yeniden başlatmak için iPhone 8 ve 8 Plus’ta Ses Kısma + Ses Açma ve Açma / Kapama Düğmesi‘ne aynı anda basın ve ekranda Apple logosu görününceye kadar bu tuşları bırakmayın. iPhone 5, 5S, 6, 6S’te telefonu yeniden başlatmak için ise Ana Ekran + Açma / Kapama Düğmesi’ne basılı tutun. iPhone 7 ve 7S’te ise Ses Kısma + Açma / Kapama Düğmesi‘ne basılı tutarak cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Cihazınız yeniden başlatıldıktan sonra kapalı olan Bluetooth’unuzu açın.

2- iPhone’unuza Bluetooth ile Bağlanan Cihazları Kaldırın

iPhone’unuza bağlı cihazları Bluetooth listenizden kaldırın. Cihazı unutmak için Ayarlar > Bluetooth‘a gidin. Daha sonra Bluetooth listenizde bulunan cihazların isminin sağ tarafında bulunan i işaretine tıklayın. Açılan ekranda daha önceden bağlandığınız cihazı listeden kaldırmak için Bu Cihazı Unut‘a basın. Diğer cihazlar için de aynı işlemi yaptıktan sonra Bluetooth’unuzu kapatın.

3- Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Ağ ayarlarının sıfırlanması bağlantı problemlerini ortadan kaldırabilen en etkili yöntemdir. Ağ ayarlarını sıfırlamak için Ayarlar > Genel > Sıfırla adımını izleyin.

Sıfırla ekranında Ağ Ayarları’nı Sıfırla seçeneğini bulun ve bu seçeneğe tıklayın. Ardından şifrenizi girin ve işlemi onaylayın.

iOS 12 Bluetooth Bağlanma Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize buraya tıklayarak forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!