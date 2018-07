in

Motorola One Power sertifikası ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra şimdi de Motorola One hakkında yeni bir bilgi ediniyoruz. Çinli TENAA’dan sızdırılan dosyalara bakılırsa karşımızda Motorole One’ın ilk görüntüleri var.

Motorola One’ın İlk Görüntüleri

Şu an için iki akıllı telefonun tasarım açısından birbirlerinden farklı olacağını anlıyoruz. One arkada cam kapakla gelirken One Power tümüyle alüminyum gövdeye sahip görünüyor. İddialara göre donanımlar hemen hemen aynı olacak.

TENAA listelemesinde 1080 x 2246 piksel çözünürlük ve 19:9 en boy oranına sahip 6,18 inçlik çentikli bir ekrandan bahsediliyor. Yonga seti raporda listelenen özelliklere göre büyük ihtimalle Snapdragon 636 olabilir. Depolama alanı içinse sırasıyla 32, 64 ve 128 GB seçenekleri verilmiş. Bunlara sırasıyla şu RAM’lerle eşlik etmiş: 3, 4 ve 6 GB.

MicroSD kart her zamanki gibi mevcut. 16 MP + 5 MP çift kamera düzeneği One Power ile aynı ancak öndeki 12 MP özçekim kamerası One Power’dan biraz daha yüksek. Batarya kapasitesi ise 2820 mAh.

Eğer önceki raporları göz önüne alırsak One Power (XT1942-1) daha büyük bir ekran ve daha dayanıklı bir gövde yapısına sahip olacak. Motorola One (XT1943-1) ise daha küçük pil ancak daha fazla bellek seçeneği ve cam arka kapağı nedeniyle kablosuz şarj desteği ile gelecek.

Eğer şirketin 2 Ağustos’taki etkinliği Motorola One serisiyle ilgiliyse, şimdiden cihazlar hakkında birçok şeyi biliyoruz demektir.

