Android‘li akıllı telefonlarla uyumlu En İyi Dosya Yöneticisi Uygulamaları ile karşınızdayız. Android işletim sistemi neyse ki iOS’in aksine dosya yönetimi konusunda esnek bir yapı sunuyor. Masaüstü işletim sistemlerine benzer bir mantıkta dosya yönetimine olanak tanıyor. Tabii bu olanaklardan yararlanmak için başarılı bir dosya yöneticisi kullanmak lazım. Bu küçük derlememizde sizlere güncel Android dosya yöneticilerini tanıtmak istedik.

Android: En İyi Dosya Yöneticisi Uygulamaları (2018)

File Manager

Mobile Clean System Lab tarafından geliştirilen File Manager kullanıcıların akıllı telefonlarındaki dosya ve klasörleri rahatça yönetebilmelerini sağlıyor. Arayüzü hayli kullanıcı dostu. App Manager adlı özelliğiyle uygulama yedeği alma, paylaşma ve uygulamaları silme gibi seçenekler elinizin altında.

19 farklı dili destekleyen araç dosya sıkıştırma / genişletme, arayüz görünümünü değiştirme gibi özelliklerle geliyor. Kurulu uygulamaları gizleme özelliğini sunması da ilginç.

ES File Explorer File Manager

ES File Explorer Android için geliştirilen en iyi dosya yöneticisi çözümlerinden birisi konumunda. Dosyaları fotoğraf, video, müzik, döküman, uygulama gibi tiplere göre ayırabiliyor ve bu kategorileri hedefleyen aramalar gerçekleştirebiliyor.

Bünyesindeki araçlarla müzik, video, fotoğraf ve dökümanları açma / görüntüleme imkanı sağlıyor. Depolama alanı kontrolü gerçekleştirerek kullanıcıya bildirimlerde bulunuyor. ES File Explorer’ın bulut depolama hizmetleriyle uyumlu çalışabildiğini de belirtelim.

Files Go By Google

Android için hazırlanmış en iyi dosya yöneticilerinden birisi de Google’a ait. Files Go Android işletim sistemli akıllı telefonlarda dosya ve klasör yönetimine ek olarak depolama biriminde temizlik yapma imkanı da sunuyor. Cihazda boş depolama alanı elde etmek için mantıklı önerilerde bulunabiliyor. Büyük boyutlu dosyalar ve uzun süredir kullanılmayan içeriklerle ilgili bildirim alabiliyorsunuz.

Google’ın güvenli dosya aktarımı imkanı sunan aracı aynı zamanda bulut depolama servisleriyle de uyumlu. Güvenlik gerekçesi sebebiyle arayüzden ekran görüntüsü alma olanağı sağlamadığını not düşelim.

Total Commander

PC kurtlarının bir dönem vazgeçilmezi olan Total Commander uzun yıllardır Android platformunda da mevcut. Depolama biriminde hayli küçük bir alan kaplayan araç kullanıcı dostu arayüzü ve koyu temasıyla beğeni topluyor. Gelişmiş arama özelliklerine sahip. Boyut ve tarihe göre arama yapma olanağı var. Yer imleri oluşturma özelliği sunması oldukça hoş bir detay.