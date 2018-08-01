Huawei Mate 20: Kirin 980 Çipset ve Kablosuz Şarj Desteği

Şirketten gelen yeni bir bellenim dosyasından elde edilen bilgilere bakılırsa sıradaki Mate serisi içerisinde üç farklı cihazı barındıracak. Bunlar Mate 20 Lite, Mate 20 ve Mate 20 Pro olarak sıralanıyor.

Huawei Mate 20: Kirin 980 Çipset ve Kablosuz Şarj

Bu bellenim dosyası özellikle Mate 20’ye ait. Bu nedenle cihaz hakkında çok fazla şey ortaya çıkmış durumda. Mate 20’nin, 7 nm‘lik süreçle inşa edilen HiSilicon’ın Kirin 980 CPU‘sunu (gelecek ay IFA’da açıklanması bekleniyor) kullanan ilk Huawei amiral gemisi olması bekleniyor.

Bu çipte çılgın bir güç verimliliğinden söz edilmekte. Aynı zamanda 2,8 GHz’lik maksimum saat hızı gibi kulağa oldukça performanslı gelen bir değere sahip. Bu çipin %20’lik bir performans artışı sunacağı ancak bunu yaparken %40 daha az güç tüketeceği belirtiliyor. Bu karşılaştırma elbette Kirin 970’e ait.

Batarya boyutu açısından Mate 20’nin Huawei’in en büyük pilleri ile geleceği söylenmekte; 4200 mAh‘lik bir canavar. Modeller hakkında devasa olan tek şey bu değil; Pro sürümünün 6,9 inçlik bir ekranla, normal Mate sürümünün ise yine çok büyük sayılabilecek 6,3 inç bir ekranla geleceği belirtilmiş. Honor Note 10’un 6,9 inç ekranla duyurulduğu düşünülürse, tüm bu değerler gayet mantıklı görünüyor.

Elde edilen bazı yazılım dosyaları Huawei Mate 20’de 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunacağını gösteriyor. Buna ek olarak cihaz kablosuz şarj destekliyor. Bu yüzden Mate 10 ve P20 serilerinde olduğu gibi Huawei yeni cihazlarında da cam arka kapak kullanmak isteyecek.

Diğer Mate 20 modellerinin bellenim dosyaları elde edilememiş. Ancak Mate 20 Pro’nun kendini ön plana çıkarması için en azından bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mate 20 Lite ise Huawei Nova 3i’de kullanılan Kirin 710 çipsetine sahip olabilir.

Son olarak belirtelim, üç telefon da kutudan Android P 9.0 işletim sistemiyle çıkacak. Bu da Çinli firmanın yeni cihazları için EMUI 9.0 sürüm numaralı özel bir arayüz hazırlayacağını gösteriyor.

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