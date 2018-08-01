Bugün, Uluslararası Veri Şirketi (IDC) akıllı telefon üreticilerinin bu yılın 2. çeyreğinde toplam 342 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdiğini gösteren bir veri yayımladı. Bu üreticilerin toplam 348,2 milyon telefon gönderdiği 2017’nin ikinci çeyreğine göre %1,8’lik bir düşüş anlamına geliyor. Huawei tarafında ise önemli haberler var.

Huawei Telefon Yarışında Apple’ı Geçti!

Aynı çeyrekte Huawei genel gönderilerin sayısında Apple’ı geride bıraktı. Çinli üretici %15,8’lik küresel pazar payı ile 54,2 milyon ünite gönderim yapmayı başardı. Aynı zamanda yine şirket için bir rekor olan, Çin’de %27’lik market hakimiyetine ulaştı. Böylece Huawei dünya çapında en büyük ikinci telefon üreticisi oldu. Apple ise %12,1 küresel pazar payı ve 41,3 milyon satışla üçüncü sıraya geriledi.

IDC, şirketin bu başarılı büyümesini yeni pazarlara açılmasına ve ikinci markası olan Honor’ın başarısına atfetmekte. Daha önce de haberini yaptığımız gibi, son istatistiklerde satılan her iki Huawei akıllı telefonundan biri Honor idi. Bir diğer önemli etken ise P20 ve P20 Pro’nun 600 – 800 dolarlık fiyat segmentinde güçlü bir taleple karşılaşmış olması.

Samsung’un sevkiyat sayısı geçen yıla göre %10,4 düşmesine rağmen 71,5 milyon adet satarak birinci sıradaki yerini korumuş. Böylelikle %20,9 küresel pazar payına ulaşan şirket rakiplerine önemli bir fark atmış. Geriye kalan 4. ve 5. sıralar Xiaomi ve Oppo tarafından alınmış. Xiaomi bu sene Hindistan’ta en çok satan marka olmuş ve Samsung’u geride bırakmış. Oppo ise Hindistan ve Güneydoğu Asya’da biraz hız kesmiş. Ancak firma buna rağmen yıllık bazda %5,1 büyüme kaydetmiş.

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