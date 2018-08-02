Oppo, Find X’i duyurduğunda, herkes benzersiz kayar kamera tasarımıyla şaşırmıştı. Daha sonra şirket, Lamborghini ile işbirliği içinde oluşturulmuş daha yüksek bir premium sürümün, Super VOOC şarj desteğiyle geleceğini söyledi.

9000 Lirayı Aşan Fiyatıyla Yeni Oppo X Tanıtıldı

Oppo Find X Lamborghini sürümü, siparişlerin başlayacağı tarih olan 10 Ağustos‘a kadar, şirketin web sitesinde ön sipariş için listelenmişti. Bu özel versiyonun raflara uğrama zamanı nihayet yaklaştı.

Oppo Find X Lamborghini Edition, pratikte hiçbir çerçeveye sahip değil. Snapdragon 845 ve 8 GB RAM gibi 6,42 inç AMOLED ekranlı normal Oppo Find X‘in anahtar özelliklerini paylaşıyor.

Premium duruşunu desteklemek için, Super VOOC’lu akıllı telefonun 30 dakika içinde 0’dan 100’e şarj edileceği söyleniyor. Bu özellik normal X’in 3,730 mAh bataryasına kıyasla 3,400 mAh gibi küçük bir fedakarlıkla geliyor. Oppo ve Lamborghini logoları altın renginde ve karbon materyali taklit eden siyah bir arka paneli var.

Telefon resmi olarak 1,500 dolar veya 1,300 avroya eşit olan çarpıcı 9,999 yuan fiyat etiketi ile listendi. Ayrı olarak satın alınırsa 700 yuana mal olan O-Free Bluetooth kulaklıklarıyla birlikte geliyor. Karşılaştırma için, 128 GB’lık normal Oppo Find X’in yarısı fiyatında olduğunu belirtelim.

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