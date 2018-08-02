2018 iPhone modelleri içinde LCD paneliyle en uygun fiyatlı olması beklenen 6,1 inçlik iPhone’un bazı görsellerini ve ayrıca büyük boyutlu 6,5 inçlik iPhone versiyonun da yüksek kaliteli işlenmiş görüntüleriyle karşılaşmıştık.

Yeni 2018 iPhone’lar İşte Böyle Görünüyor

Ancak 5,8 inçlik orta-zemin modeli ilk kez görüyoruz. 2017’de çıkan Phone X’in doğrudan ardılı olacak. Resimdeki cihazlar, 2018 iPhone’ların neye benzeyeceğine dair iyi bir fikir veriyor.

Hepsi ince çerçevelere (“ekonomik” iPhone hariç) ve çentiklere sahip olacak. Cihazlar gelişmiş Face ID özelliğine ev sahipliği yapacak. 6,1 inçlik LCD modelinde tek bir arka kamera olacak, diğer ikisinde ise arkada çift lensler bulunacak.

6,1 inçlik iPhone’un 600 – 700 dolar aralığında fiyatlara ulaşması bekleniyor. 5,8 inçlik model 800 ila 900 dolar arasında bir fiyattan satışa sunulurken, Plus model en az 999 dolar olacak.

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