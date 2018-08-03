Google, geçen yıl Oreo’yla yaptığı gibi son bir kaç aydır yeni Android sürümünü test ediyor. Benzer bir şekilde, şirket yine Android P’nin final sürümü için henüz kesin bir çıkış tarihi vermedi. Yalnızca yılın üçüncü çeyreğinde (Eylül ayının sonundan önce) çıkacağını belirtmişti.

Android P Ne Zaman Çıkacak? İşte Cevabı

İşte Evan Blass yani @evleaks’in şöhretinin geldiği yer burası. Kendisi aşağıda görebileceğiniz resmi paylaşıyor. Kaynaklarına göre, 20 Ağustos’ta destekli Pixel ve Nexus cihazların Android P güncellemesi almaya başlaması bekleniyor.

Bu doğru çıkarsa, Android 9.0 hangi tatlı ismine sahip olacak çok yakında açıklanacağını umuyoruz. Her zamanki gibi, söz konusu tatlının tadını çıkaran Android robotunu gösteren bir heykel, duyuru tarihinde Google’ın Mountain View’daki bahçesinde yerini alacaktır.

Google’ın 2018 Pixel’ini yılın ilerleyen dönemlerine kadar duyurmayacağını ve geçmiş zamanlardaki alışkanlığını devam ettireceğini düşünüyoruz. Bu yüzden, 20 Ağustos Android için büyük bir tarih olacak. Arama devinin Pixel 3 ve Pixel 3 XL’yi çıkarması için için büyük olasılıkla ekim’e kadar beklememiz gerekecek.

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