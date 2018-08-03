Çinli akıllı telefon pazarı kesinlikle kötü bir durumda değil. Ancak bir süredir düşüş gösteriyor. 2017’nin üçüncü çeyreğinden bu yana, rakamlar aşağı doğru seyrediyor. 2012 yılının ikinci çeyreğinde, yerel sevkiyatlar yıllık bazda %7 düştü, ancak bu yılın son çeyreğine göre biraz büyüdü. Ancak Huawei hakkında ilginç bir detay var.

Herkes Gerilerken Huawei Büyüdü

İlginçtir ki, Huawei Çin’deki ilk 5 marka arasında büyüme kaydeden tek isim. Yılın ikinci çeyreğine göre %22’lik bir artış söz konusu. Bu da şirketin pazar payını ikinci çeyrek 2017’deki %20 seviyesinden 2018’de %26’ya çıkardı. Buna karşılık, akıllı telefon üreticilerinin geri kalanı ya küçüldü ya da sabit kaldı. Benzer rapor geçen hafta Canalys’ten gelmişti ve raporda Huawei %27’lik rekor pazar payına ulaşmıştı.

Durgunluk kısmen yavaşlayan inovasyonlarla kısmen açıklanmakta. OEM’lerin hiçbiri müşterileri yükseltme yapmaya ikna edemediğinden, insanlar telefonlarını iki yıldan fazla kullanmaya karar verdi. Oppo, vivo ve Huawei cep telefonları, yapay zeka veya gelişmiş 3D yüz tanıma gibi benzersiz özelliklerle kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlar. Ancak hiçbiri birkaç yıl önce 3G’den 4G’ye geçişteki ve 16:9 en boy oranından 19:9’a atlanmasındaki etkiyle kıyaslanamaz.

Counterpoint, şirketin önemli derecede büyümesindeki esas nedenin alt markası Honor’ın başarısı olduğunu söyleyen ikinci isim. Dünyadaki gönderilerin yarısından fazlası Xiaomi’in düşük seviyeli orta menzilli telefonlarına başarılı bir şekilde cevap veren Honor akıllı telefonlar oldu.

Honor’ın başarı kazanmasında e-ticarete odaklanmış olması etkili oldu. Bu nedenle ülkedeki çevrimiçi satışlarda Huawei’i (%40) birinci ve Xiaomi ise (%28) ikinci sırada.

Ancak en çok satan akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, en iyi 5’de çoğunlukla Apple ve BBK Electronics var. BBK en çok Oppo R15 ve vivo X21 satmış. Şaşırtıcı bir şekilde Apple’ın üst sınıf iPhone X ve iPhone 8 Plus modellerinin arkasındalar. Beşinci sıra agresif fiyatlandırması nedeniyle Huawei’in Honor 7C’si tarafından alınmış.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.