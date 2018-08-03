iOS 12’de Sesli Notlar uygulaması beraberinde birçok özellikle beraber iPhone ve iPad’e getirildi. Ses düzenleme ve ses dosyasının bir kopyasını oluşturma özelliğine sahip olan Sesli Notlar, gün içerisinde veya uzun vadeli olarak yapacaklarınızı, ders notlarınızı, alışverişte alacaklarınızı hızlı ve kolay bir şekilde kayıt almanızı ve hatırlamanız konusunda size oldukça yardımcı olacaktır.

iOS 12’de Sesli Notları Düzenleme ve Otomatik Silme

iOS 12’de Sesli Notları Otomatik Silme

iOS 12’ye güncellediğiniz cihazınızda Ayarlar‘a gidin ve ekranı aşağı doğru kaydırın. Sesli Notlar‘ı bulduktan sonra üzerine tıklayın.

Burada Sesli Notlar uygulamasıyla ilgili ayarları yapabilir, uygulamada alınan ses kayıtlarının kalite düzeyini belirleyebilirsiniz. Sesli notları otomatik olarak silmek için Silinenleri Sil‘in üzerine tıklayın ve burada, sesli notların otomatik olarak silinmesini istediğiniz zamanı seçin. Böylece sesli notları uygulama otomatikman telefonunuzdan silecektir.

iOS 12’de Sesli Notları Düzenleme

iOS cihazınızda Sesli Notlar uygulamasını açın. Oluşturduğunuz sesli notlar uygulama ana ekranında başlıklarıyla beraber görüntülenecektir. Oluşturulan sesli notların altında üç noktaya tıklayın. Kaydı Düzenle butonuna tıklayın.

Böylece Sesli Notlar’da oluşturduğunuz ses kaydını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca ses kayıtlarının listelendiği ekrandan istemediğiniz ses kayıtlarını çöp kutusu butonuna tıklayarak kayıtları silebilirsiniz.

iOS 12’de Sesli Notları Düzenleme ve Otomatik Silme hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!